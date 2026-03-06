Centrul de Resurse Juridice din Moldova declară regretabilă și nejustificată modificarea legislației, care permite numirea membrilor internaționali prin votul majorității simple a 51 de deputați. Reacția vine în legătură cu modificările legislative adoptate de Parlament privind desemnarea membrilor în Comisia de evaluare a procurorilor.

Potrivit CRJM, este gravă modalitatea și viteza fulminantă de introducere și de adoptare a acestui amendament, fiind încălcate principiile de transparență, dar și de consens politic, solicitate de Comisia de la Veneția și de alte instituții europene.

„Este o decizie absolut regretabilă, pentru că nu este justificată, nu a fost consultată și cred că va servi ca un semnal destul de prost pentru Comisa Europeană”, a declarat președintele CRJM, Ilie Chirtoacă.

Cu scandal și critici din partea opoziției, deputații PAS au votat ieri un amendament care va permite, în anumite situații, ca membrii comisiilor vetting să fie numiți cu 51 de voturi, în loc de 61, cum prevedea legea până acum. Opoziția spune că, astfel, partidul de guvernare își va putea numi oamenii săi în comisia care evaluează integritatea judecătorilor și procurorilor. Și experții spun că decizia ridică semne de întrebare, poate compromite reforma justiției și crea un precedent periculos.

Citeste si : „Reforma justiției nu mai este a tuturor, ci a guvernării PAS”: Alexandru Tănase și experții critică amendamentul adoptat în Parlament, care permite numirea membrilor comisiilor vetting cu majoritate simplă - VIDEO