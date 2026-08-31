Sărbatoarea Limba Noastra cea Română iși are originea în 1989. Atunci, moldovenii au revenit la alfabetul latin și, ulterior, la denumirea de limba română. După 1994 limba oficială a devenit moldovenească, iar odată cu asta și un subiect de dispută ce dureaza până astăzi. În luna martie 2023, deputații PAS au votat în lectură finală proiectul de lege ce prevede modificarea sintagmei „limba moldovenească” din legislația Republicii Moldova și din Constituție în „limba română”. Limba română, devenind oficial limba de stat a Republicii Moldova.

La 27 august 1989, Marea Adunare Națională de la Chișinău a constrâns Prezidiul Sovietului Suprem al RSSM să modifice Constituția, astfel încât limba română să devină limba de stat.

Decizia a fost luată sub presiunea miilor de oameni care protestau în stradă.

Pentru publicarea manualelor în limba română a fost nevoie de circa 7 ani. Totuși, în 1994, Partidul Democrat Agrar, promotor al ideii moldovenismului, a schimbat denumirea limbii și sărbătorii.

„Limba moldovenească” a devenit limba de stat, iar pe 31 august moldovenii au început să sărbătorească Ziua Limbii Noastre și nu Ziua Limbii Române. Odată cu venirea comuniștilor la putere, în 2001, manifestațiile dedicate sărbătorii Limba Noastră nu mai sunt organizate la nivel de stat.

Înalții demnitari își făcuseră un obicei din a lipsi de la ceremonii, iar tradiția de a instala câte un bust pe Aleea Clasicilor a fost întreruptă fără niciun motiv.

Mai mult, în anul 2003 a fost editat controversatul dicționar moldo-român al lui Vasile Stati, care urmărea să demonstreze că între moldovenească și română există diferențe. Timp de mai bine de două decenii, denumirea limbii a fost un subiect de dispută între politicieni și un instrument de manipulare a electoratului.

La data de 16 martie 2023, deputații PAS au votat în lectură finală proiectul de lege care prevede modificarea sintagmei „limba moldovenească” din legislația Republicii Moldova și din Constituție în „limba română”. Astfel, limba română a devenit oficial limba de stat a Republicii Moldova.

Decretul semnat de președintele Maia Sandu, privind promulgarea legii care prevede modificarea sintagmei „limba moldovenească” din legislația Republicii Moldova și din Constituție în „limba română”, a fost publicat pe 24 martie 2023 în Monitorul Oficial.