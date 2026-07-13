Șoferii care circulă prin sectorul Ciocana al municipiului Chișinău sunt avertizați că urmează noi restricții temporare de trafic. Circulația rutieră va fi suspendată parțial pe două străzi importante din zonă, în perioada 14 iulie – 12 august.

Potrivit Primăriei municipiului Chișinău, măsura este prevăzută într-o dispoziție emisă de autoritățile locale și este necesară pentru desfășurarea unor lucrări în zonă.

Restricțiile de circulație vor fi aplicate pe:

strada Vadul lui Vodă – pe segmentul cuprins între străzile Meșterul Manole și Nicolae Milescu Spătaru;

strada Ginta Latină – pe tronsonul dintre bulevardul Mircea cel Bătrân și strada Nicolae Milescu Spătaru.

Autoritățile precizează că suspendarea parțială a traficului este legată de executarea lucrărilor planificate, iar circulația va fi reorganizată temporar în funcție de necesități.

Recomandări pentru șoferi

Conducătorii auto sunt îndemnați să manifeste prudență în zona afectată, să respecte indicatoarele și semnalizarea rutieră temporară și, pe cât posibil, să opteze pentru rute alternative pentru a evita ambuteiajele.