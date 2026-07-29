Roșii ca rubinul, galbeni ca soarele și dulci ca mierea. Așa sunt pepenii cultivați la Răuțel, în raionul Fălești. De 14 ani, Roman Eșanu aduce semințe din întreaga lume și le transformă în recolte apreciate de clienți din toată țara. Spune că nu urmărește doar producții mari, ci mai ales calitatea și gustul autentic al fructelor crescute în mod natural.

Mirsini, Karistan, Topgun, Red Star, Talisman, toate sunt soiuri de pepeni, cele de bază spune Roman Eșanu. Agricultorul e foarte deschis să încerce tot ce mai apare pe piață și să împărtășească și clienților ce a mai descoperit.

Roman EȘANU, AGRICULTOR: „În fiecare an pun ceva nou.

Noi nu avem selecție de pepeni, cândva poate a fost, pe vremea sovietică.”

„Orange King. Mai sus avem Yellow Love, miezul e galben.”

„Nu prea e gust de pepene, e altceva.”

„Acesta se numește Red în Gold, adică roșu în aur. Încă nu e gata, dar peste o săptămână va fi!”

„Aici avem pepene galben copt, răsadul îl creștem în seră și transportăm pe câmp. Are vreo trei kg, e dulce și suculent.”

„În afară de pepene verde, creștem și galben. Soiul e Merlin, cresc foarte mari, sunt giganți, au 8 kg.”

„Anul acesta avem cu coaja galbenă și roșu pe interior, e ceva mai exotic, semințele sunt din Coreea de Sud.”

„Cineva se bucură mai ales copiii, e interesant.”

„Avem soiul Halo. El încă e verde, dar când e copt se păstrează până la Anul Nou.”

Din câte se poate vedea lista e lungă, iar roada – diversă. Și pe lângă soiurile mai deosebite, Roman Eșanu rămâne fidel în mod special unuia...

Roman EȘANU, AGRICULTOR: „Din toate soiurile pe care le avem, unul este exemplar. 00.34- El nu e roșu, ci purpuriu, culoare miezului.”

În spatele acestei afaceri sunt 14 ani de muncă. Totul a început pe un teren de doar 50 de ari, iar astăzi cultura de pepeni se întinde pe opt hectare. Drumul până aici a însemnat muncă zilnică, mult studiu și numeroase provocări impuse de capriciile vremii.

Roman EȘANU, AGRICULTOR: „În anul 2024, din cauza temepraturilor ridicate, a fost greu. Harbuzul practic a fiert.”

Însă ce nu te doboară te face mai dârz, așa că a ales să continue. Afacerea este una de familie, iar în perioadele aglomerate apelează și la zilieri din satele vecine. Zi de zi însă, tatăl agricultorului își ocupă locul la marginea drumului, unde îi întâmpină pe clienți cu un stand plin de pepeni proaspăt culeși.

Filip EȘANU, AGRICULTOR: „Îmi ajut băiatul cu ce pot.

Sunt care vin de la Briceni pentru pepene galben.”

„Decât de la magazin mai bine luăm de aici. E mai natural.”

Pepenele verde rămâne unul dintre cele mai căutate fructe ale verii, iar în Republica Moldova culturile bostănoase ocupă anual mii de hectare. Într-o piață tot mai competitivă, Roman Eșanu spune că succesul nu stă în preț, ci în calitate. Obiectivul său este ca fiecare client să plece mulțumit și să revină în fiecare vară.

„Norma pepenului la nitrați e 60 pentru kg. Îl testăm, rezultatul e 39 mg.”

„E ceva natural și sănătos.”