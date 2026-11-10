Salvatorii și pompierii din Republica Moldova au primit mai multe loturi de echipamente specializate, în valoare de peste 750 de mii de euro, oferite cu sprijinul Oficiului de Legătură NATO în Republica Moldova. Noile dotări includ tehnică IT, mijloace de comunicații și navigație, dar și sisteme care pot ajuta la localizarea victimelor prinse sub dărâmături și la monitorizarea stabilității clădirilor avariate.

Echipamentele au fost recepționate astăzi, 10 noiembrie, în cadrul unei ceremonii organizate la sediul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. La eveniment au participat șefa Oficiului de Legătură NATO în Republica Moldova, Agne Gleveckaite, secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Interne, Victor Grosu, și șeful IGSU, Aurel Baciu.

Echipamente care pot salva vieți în timpul intervențiilor

Potrivit IGSU, valoarea totală a echipamentelor oferite în perioada 2025–2026 este de 750.658,40 de euro. Acestea sunt destinate modernizării și consolidării capacităților de intervenție ale salvatorilor și pompierilor în situații de urgență.

Printre cele mai importante dotări se numără sistemele optice de monitorizare a stabilității construcțiilor și echipamentele speciale pentru localizarea persoanelor aflate sub dărâmături. Acestea îi vor ajuta pe salvatori să identifice victimele și să evalueze riscul prăbușirii clădirilor avariate, reducând astfel pericolele la care sunt expuși în timpul operațiunilor de căutare și salvare.

O parte dintre echipamente au fost deja utilizate în cadrul exercițiului internațional „Resolute Savior 2025”, desfășurat la Chișinău.

Salvatorii au beneficiat și de instruiri

Sprijinul oferit de NATO nu s-a limitat doar la echipamente. În cadrul cooperării, 29 de angajați ai IGSU au beneficiat de cursuri de limbă engleză, precum și de instruiri și activități de dezvoltare profesională în domeniul managementului situațiilor de urgență.

Totodată, 18 angajați ai IGSU și doi medici din cadrul Serviciului Medical al MAI au participat, în perioada 7–12 septembrie 2025, la exercițiul internațional „BULGARIA 2025”, organizat în regiunea Montana din Bulgaria. Echipa USAR Moldova a participat la antrenamente cu cinci unități de tehnică specializată.

După ceremonia de recepționare a echipamentelor, salvatorii au organizat și un exercițiu demonstrativ, în cadrul căruia au prezentat modul de funcționare și utilizare a noilor dotări.

Potrivit IGSU, parteneriatul cu Oficiul de Legătură NATO contribuie la dezvoltarea capacităților naționale de protecție civilă, la apropierea de standardele internaționale și la îmbunătățirea intervențiilor în cazul situațiilor de criză.