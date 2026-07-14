Scandalul gropilor de gunoi neautorizate de la Porumbeni, Goian, dar și Băcioi continuă. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder a declarat că există suspiciuni că anumiți operatori au încasat bani pentru tratarea deșeurilor, dar le-au abandonat pe câmp. Anchetele urmează să stabilească persoanele implicate, care vor fi sancționate și obligate să curețe zona. De asemenea, dosarele vor fi transmise la Procuratură.

Gheorghe HAJDER, MINISTRUL MEDIULUI: „Există suspiciuni că un operator sau mai mulți au încasat bani pentru tratarea deșeurilor, însă, cum au fost ele gestionate - noi cu toții au văzut, adică total iresponsabil. 1) 21 de saci cu deșeuri medicale, 2) poluarea cu mercur, 3) depozitarea ilegală a deșeurilor periculoase.”

Potrivit Ministrului Mediului, a fost pornită o anchetă privind depozitarea ilegală de deșeuri periculoase la groapa de gunoi de la Porumbeni.

Gheorghe HAJDER, MINISTRUL MEDIULUI: „Până în acest moment am delimitat perimetrul afectat, au fost colectate mostre de deșeuri și a fost sezizată deja poliția pentru a verifica proveniența documentelor cu date personale găsite la fața locului - un indiciu important care ar putea să ne sugereze sursa deșeurilor.”

De asemenea, sunt investigate alte două cazuri de poluare. Unul de depozitare ilegală a 21 de saci cu deșeuri medicale într-un depozit din satul Străisteni, comuna Băcioi și altul, de poluare cu mercur, provenită din corpuri de iluminat sparte, din Goian, Ciorescu, în apropierea unei ferme de păsări. ANSA a prelevat probe, iar comercializarea cărnii și ouălor a fost sistată temporar.

Gheorghe HAJDER, MINISTRUL MEDIULUI: „Sunt sigur că vom identifica toate persoanele și toți agenții economici, vom calcula prejudiciul adus mediului și vor aplica cele mai dure sancțiuni. Iar pe cei vinovați îi vom obliga să curețe zonele și să repare toate daunele provocate în toate 3 cazuri. Ancheta continuă. Vom analiza mostrele de deșeuri, proviniența acestora, toate contractele încheiate, facturi și alte probe.”

Între timp, apar noi cazuri de poluare a mediului. Pe un câmp din cumuna Bubuieci au fost depistate deșeuri periculoase, inclusiv substanțe chimice.

„Pe butelie scrie că sunt solvenți de organoclorurați. Este un miros oribil și tăios aici. Ân acest saci este plastic mărunțit.”

Primăria localității a anunțat că a sesizat Poliția dar și Inspectoratul pentru protecția mediului, care investighează și celelalte cazuri de depozitare ilegală de deșeuri.