Marian Șolea, singurul combatant din România care a luptat în războiul de pe Nistru din 1992, a primit cetățenia Republicii Moldova. Președintele Maia Sandu a semnat astăzi, 25 august, decretul prin care i-a acordat cetățenia.

Marian Șolea este cunoscut în Republica Moldova pentru faptul că, în 1992, la doar 17 ani, a venit din România și s-a alăturat voluntar forțelor care au luptat în războiul de pe Nistru. Potrivit relatărilor sale, a trecut Prutul ascuns printre elevii basarabeni care studiau la Târgu Jiu cu burse oferite de statul român.

Șolea a luptat la Tighina, iar ulterior a ajuns la Coșnița, unde a rămas până la sfârșitul conflictului. El este singurul combatant din România care a luptat voluntar în războiul de pe Nistru, scrie ZdG.

Într-un interviu pentru TVR Moldova, Șolea a povestit că experiența de pe front i-a schimbat definitiv viața și că s-a „născut a doua oară” la Coșnița. În ultimii ani, acesta a revenit în Republica Moldova pentru a participa la evenimentele de comemorare a celor căzuți în războiul de pe Nistru.

Marian Șolea este licențiat în drept și administrație publică, teologie și arte plastice. Din 1994, a colaborat cu mai multe instituții media din România, printre care TVR Iași, Radio Iași, Radio Contact Iași, Radio România Cultural și Radio Târgu Jiu.

Este și autorul mai multor volume de poezie, printre care „Mereu secunda, mereu și Dumnezeu”, „Universul din piatră”, „Pașii de sub simț”, „Generația suspendată”, „Cântece, drumuri și resturi” și „Reflexiile mărilor curbe”.