Șefa statului nu exclude că incidentele tot mai frecvente cu drone înregistrate în țara noastră ar putea fi o formă de intimidare din partea Moscovei, iar fiecare astfel de caz pune în pericol siguranța cetățenilor. Maia Sandu spune că Republica Moldova trebuie să-și consolideze capacitatea de apărare, însă costurile ridicate și dezvoltarea rapidă a tehnologiei dronelor fac acest lucru tot mai dificil. În acest context, autoritățile discută cu partenerii externi pentru a identifica soluții mai accesibile și eficiente de detectare și contracarare a dronelor.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „Nu putem să spunem exact care a fost scopul dronelor care au ajuns în spațiu nostru aerian. Putem să speculăm că traiectoria unor drone indica asupra faptului că scopul a fost intimidare și nu doar că această dronă s-a rătăcit. Dar oricare ar fi motivul, concluzia rămâne aceeași.”

Șefa statului explică faptul că dronele rusești evoluează foarte rapid, iar sistemele de apărare trebuie adaptate permanent, în condițiile în care nu există soluții simple pentru a le contracara.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „Lucrăm cu partenerii să accelerăm acest proces. Pentru a neutraliza drone, dispunem de sisteme portabile de rachete antiairene, mitraliere antiairene și mijloace de război electronic. Aceste capabilități sunt operaționale, dar area lor de acțiune este limitată la protejare infrastructurii critice.”

Maia Sandu a declarat că autoritățile de la Chișinău discută cu partenerii externi pentru a identifica soluții moderne și mai accesibile de protecție împotriva dronelor, fără a oferi însă detalii.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „Nu poate fi un singur echipament care să ofere o soluție, pentru că anumite drone zboară la o înălțime care pot fi detectate de anumite mecanisme și altele la altă înălțime. Deci asta este o problemă mai complicată. De asta e nevoie de niveluri de securitate și la asta lucrăm, inclusiv cu sprijinul partenerilor și cu resursele noastre interne.”

Între timp, Sandu a solicitat de la instituțiile responsabile să identifice modalități prin care populația să fie avertizată în situații de criză, până când devine funcțional sistemul MD-Alert. Potrivit șefei statului, de la începutul anului, au fost înregistrate 39 de încălcări ale spațiului aerean, față de 17 cazuri în 2025.