Nivelul apei din Nistru este în continuare atent monitorizat de autorități, iar situația hidrologică rămâne dificilă. Ministerul Mediului avertizează că, deși nivelul apei în lacul Dubăsari este în prezent stabil, rezervele din amonte, în lacul Novodnistrovsk din Ucraina, scad rapid.

Potrivit ministerului Mediului, stabilitatea nivelului la Dubăsari este posibilă datorită deversărilor din Ucraina, care sunt menținute în prezent la un debit de 75-85 de metri cubi pe secundă. Lacul Dubăsari depinde direct de apa care vine din amonte și nu are o rezervă suficientă pentru a menține singur acest nivel.

Nivelul apei la Dubăsari/ Facebook

Nivelul apei la Dubăsari/ Facebook

Situația critică de la Novodnistrovsk

Cea mai mare problemă este la Complexul Hidrotehnic Novodnistrovsk. Nivelul apei din lac a scăzut cu aproximativ un metru pe parcursul lunii iulie și cu încă un metru în primele 25 de zile ale lunii august. Potrivit prognozei operative, până la sfârșitul lunii august scăderea ar putea ajunge la 1,25-1,30 metri.

În același timp, în lac ajunge tot mai puțină apă din afluenții din amonte. Dacă la începutul lunii august debitul de intrare era de aproximativ 38 de metri cubi pe secundă, în ultimele opt zile media a coborât la 22,38 de metri cubi pe secundă.

Un nou minim istoric înregistrat vineri

Cea mai mică valoare din această perioadă a fost înregistrată vineri, când în lac au intrat doar 14 metri cubi de apă pe secundă. În celelalte zile, debitul a variat între 15 și 34 de metri cubi pe secundă.

În aceste condiții, pentru a menține în aval un debit de 75-85 de metri cubi pe secundă, din lacul Novodnistrovsk este evacuată de trei-patru ori mai multă apă decât intră în prezent. Diferența este acoperită din rezervele acumulate anterior, care se reduc rapid.

Ministerul Mediului avertizează că, dacă aportul natural de apă nu va crește, menținerea actualului debit de deversare din Ucraina ar putea deveni tot mai dificilă. O eventuală reducere a deversărilor s-ar putea resimți rapid în lacul Dubăsari și la stațiile de captare a apei din aval.

O nouă ședință a Comisiei Nistrene, cu participarea părții ucrainene, este programată pentru 28 august. Autoritățile vor analiza atunci situația hidrologică și vor căuta soluții pentru asigurarea apei și protejarea ecosistemului Nistrului.

Recomandările ministerului Mediului

Ministerul Mediului îndeamnă autoritățile locale și operatorii de apă să monitorizeze atent stațiile de captare și rețelele, iar agenții economici și agricultorii să reducă utilizarea apei pentru activitățile care nu sunt esențiale. Consumatorii sunt îndemnați să folosească apa potabilă cu grijă și să evite risipa.

Autoritățile spun că situația de pe Nistru poate evolua rapid și că vor informa publicul despre eventualele schimbări importante.