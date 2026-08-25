Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetica, mâine benzina va fi la preț de 31,01 lei pentru un litru, iar motorina va fi la preț de 33,32 lei pentru un litru.

Astfel, șoferii vor plăti cu 6 bani mai mult pentru un litru de benzină și cu 2 bani mai mult pentru un litru de motorină.

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Pe 28 iulie, Cabinetul de miniștri a aprobat introducerea stării de alertă la nivel național în sectorul energetic pentru 30 de zile.

Piața carburanților - afectată de mai mulți factori

Autoritățile spun că măsura este una preventivă și are scopul de a evita apariția unor crize în plin sezon agricol. Premierul Vasile Tofan a explicat că piața carburanților este afectată de mai mulți factori care s-au suprapus în ultimele săptămâni.

Printre aceștia se numără întreruperea exporturilor de petrol din Kazahstan, tensiunile din Orientul Mijlociu și nivelul foarte scăzut al Dunării, care îngreunează transportul motorinei pe cale fluvială.