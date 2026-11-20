„Marea Plantare” a ajuns astăzi în școlile și grădinițele din Capitală. Mii de pomi au fost sădiți în curțile, urmând să devină mici livezi. Pentru unii elevi, a fost prima experiență de acest fel, în timp ce alții au mai participat la plantări. Și dacă tot au ieșit în aer liber, profesorii au organizat o lecție deschisă despre natură și grija față de mediul înconjurător.

Elena POZDÎRCA, REPORTER PRO TV: „După ore, elevii au schimbat caietele pe lopeți și găleți și au ieșit să planteze copaci. Astăzi au avut un program mai scurt, iar unii au trăit pentru prima dată experiența de a sădi un arbore. Cu mult entuziasm și mâinile la treabă, copiii au contribuit la înverzirea curții școlii”.

„Este prima oară când sădesc un copac în viața mea, dar îmi place foarte tare acțiunea pe care o fac la moment și sper să motivez pe alți copii”.

„-Nu sădesc pentru prima oară și îndemn și pe alții să facă acest lucru: elevi, studenți, părinți, bunei, să avem grijă de viitorul nostru și de aceea cu ce respirăm”.

La liceul Mihail Sadoveanu, elevii au sădit pomi în curtea instituției.

„-O să aveți grijă de copaci după ce îi plantați?

-Da, îi udăm, ne uităm să fie totul aranjat frumos.

-Ce copac ați plantat?

-Da, mi se pare că este măr”.

Un alt beneficiu al plantării este că elevii au aparte și de o lecție în aer liber, la care contribuie direct.

Ana CERTAN, DIRECTOAREA LT „MIHAIL SADOVEANU”:„Unul din scopul plantării este de a înverzi teritoriul școlii și de a familiariza elevii care nu cunosc despre pomii fructiferi și care au impresia că cireșii cresc în supermarketuri.”

Copiii din clasele primare au fost implicați în acțiuni de salubrizare în clase, adaptate vârstei lor. Alte echipe au plantat pomi în afara instituțiilor de învățământ. De exemplu, elevii liceului „Ion Creangă” și de la alte școli au sădit aproximativ 300 de gutui, în apropierea Bisericii „Sfinții Împărați Constantin și Elena”. Aici urmează să fie amenajat un scuar, cu denumirea „Galbenă Gutuie”.

„Această activitate este necesară pentru că contribuim la prosperitatea mediului, astfel vom avea câmpii forestiere mult mai multe”.

În cadrul campaniei „Marea Plantare”, desfășurată la Chișinău, au fost sădiți peste 15 mii de pomi fructiferi. Pomii au fost procurați de primărie, de la producători autohtoni.