Municipiul Chișinău își intensifică măsurile de prevenire în contextul stării de alertă hidrologică și energetică declarate la nivel național. Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) a municipiului s-a întrunit în ședință și a aprobat un set de măsuri menite să asigure funcționarea neîntreruptă a serviciilor publice esențiale, inclusiv alimentarea cu apă, transportul public și activitatea instituțiilor de învățământ, medicale și sociale.

Potrivit deciziei CSE, toate preturile de sector, subdiviziunile Primăriei și întreprinderile municipale vor inventaria stocurile existente de combustibil și vor raporta necesarul suplimentar pentru perioada următoare.

Totodată, autoritățile au permis constituirea de rezerve de apă potabilă și tehnică, inclusiv prin achiziționarea de eurocuburi, rezervoare, cisterne și alte echipamente necesare pentru depozitare și distribuire.

Scopul acestor măsuri este de a preveni eventualele întreruperi în furnizarea serviciilor publice și de a asigura continuitatea activității instituțiilor esențiale.

Grupuri de lucru în fiecare sector al capitalei

În fiecare dintre cele cinci sectoare ale municipiului vor fi create grupuri de lucru coordonate de pretori.

Acestea vor monitoriza permanent situația privind stocurile de apă și combustibil, capacitățile de intervenție și necesitățile instituțiilor din teritoriu, urmând să prezinte rapoarte periodice Comisiei pentru Situații Excepționale.

Responsabilitatea constituirii acestor grupuri revine pretorilor de sector.

Puncte de distribuire a apei, dacă situația o va impune

Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare, împreună cu preturile de sector, vor identifica locurile unde, la nevoie, vor putea fi amplasate autocisterne, rezervoare și puncte de distribuire a apei pentru populație.

În paralel, instituțiile municipale vor evalua consumul de apă și capacitățile de stocare pentru școli, grădinițe, spitale, centre sociale și alte servicii publice esențiale.

De asemenea, autoritățile vor purta discuții cu producătorii și distribuitorii de apă potabilă pentru a identifica volumele disponibile și capacitățile de livrare în cazul agravării situației.

„Apă-Canal Chișinău” va monitoriza permanent situația

Societatea pe Acțiuni „Apă-Canal Chișinău” va urmări în regim continuu evoluția situației hidrologice și va informa autoritățile despre funcționarea sistemului de captare, tratare și distribuire a apei.

În același timp, achizițiile de combustibil, apă, generatoare, pompe, rezervoare și alte echipamente necesare vor fi efectuate în regim prioritar, cu respectarea legislației privind achizițiile publice.

Autoritățile dau asigurări că serviciile esențiale vor continua să funcționeze

Potrivit CSE a municipiului Chișinău, obiectivul principal al măsurilor adoptate este menținerea funcționării neîntrerupte a serviciilor publice și protejarea populației în contextul stării de alertă hidrologică și energetică instituite la nivel național.

Totodată, Primăria Chișinău va solicita în permanență informații actualizate de la autoritățile centrale privind evoluția situației și măsurile aplicate la nivelul întregii țări.

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