Astăzi, 5 martie, a intrat în vigoare hotărârea Guvernului cu privire la declararea stării de alertă în sectorul energetic.

Potrivit ANRE, acest mecanism va permite o gestiune mai sigură a stocurilor de produse petroliere principale deținute în Portul Internațional Liber Giurgiulești.

Astfel, Serviciul Vamal va permite exportul/reexportul produselor petroliere principale de tip standard din Portul Internațional Liber Giurgiulești (PILG) doar în cazul în care cantitățile depozitate depășesc plafonul de 8 000 de tone pentru benzină și 25 000 de tone pentru motorină – măsură menită să asigure piața internă a Republicii Moldova cu cantitățile necesare de produse petroliere și să prevină redirecționarea acestora către alte piețe regionale.

Totodată, produsele petroliere principale de tip standard plasate în regim de punere în liberă circulație (import), depozitare temporară și antrepozit vamal nu vor putea fi ulterior plasate în regim de export/reexport – măsură care exclude posibilitatea ca produsele petroliere din celelalte depozite din țară să fie revândute pe alte piețe regionale.

De asemenea, Serviciul Vamal va vămui în regim prioritar produsele petroliere plasate în regim de punere în liberă circulație (import) prin instituirea unor coridoare dedicate de vămuire, menite să asigure fluidizarea fluxurilor comerciale și reducerea timpilor de procesare – măsură care va contribui la scurtarea lanțului logistic de aprovizionare

Ieri, Guvernul a aprobat instituirea stării de alertă în domeniul energetic pentru 60 de zile.

Potrivit autorităților, măsura este una de prevenție, menită să protejeze consumul intern și să mențină stabilitatea sistemului energetic, explică autoritățile.

