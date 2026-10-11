Stația de captare a apei de la Leova funcționează fără întrerupere, în pofida nivelului foarte scăzut al râului Prut, provocat de seceta hidrologică. Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, care precizează că săptămâna trecută au fost efectuate lucrări pentru a permite captarea apei în condițiile actuale.

„Pentru ca locuitorii să nu rămână fără apă, săptămâna trecută s-a intervenit cu lucrări, care permit captarea apei și în aceste condiții”, a declarat ministrul Mediului, Gheorghe Hajder.

Potrivit oficialului, autoritățile monitorizează permanent debitul râului și parametrii tehnici ai stației, fiind pregătite să intervină suplimentar dacă situația o va impune.

Deși pentru următoarele zile sunt prognozate precipitații, acestea nu vor fi suficiente pentru refacerea rezervelor de apă epuizate în ultimele luni de secetă. Totuși, autoritățile estimează o ușoară îmbunătățire a situației.

Ministerul Mediului spune că menține legătura directă cu autoritățile locale și operatorii de apă și canalizare, pentru a asigura accesul populației la apă.

Stare de urgență în sectoarele energetic și hidrologic

Republica Moldova se află de aproape două săptămâni în stare de urgență în sectoarele energetic și hidrologic, din cauza secetei și a debitelor foarte mici ale Nistrului și Prutului. Autoritățile spun că, în prezent, există suficiente resurse pentru populație, dar avertizează că apa trebuie consumată rațional.