Străinii vin în Moldova pentru servicii medicale, iar stomatologia este una dintre principalele atracții. Turismul medical crește spectaculos, în special datorită tratamentelor stomatologice, serviciilor de frumusețe și fertilizării in vitro. De fapt, Moldova exportă tot mai mult nu doar ceea ce produce, ci și ceea ce știe să facă: anul trecut, pentru prima dată, exportul de servicii a depășit într-un trimestru exportul de bunuri, iar în acest an ar putea trece de 3,5 miliarde de dolari.

Moldova exportă tot mai mult „ce știe să facă”, nu doar ce produce. Anul trecut, pentru prima dată, într-un trimestru exportul de servicii a depășit exportul de bunuri, iar în acest an, această ramură ar putea depăși 3,5 miliarde de dolari. Topul serviicilor pe care țara noastră le vinde este condus de IT și transporturi, dar cel mai spectaculos crește în ultimii ani turismul medical. Țara noastră a început să atragă tot mai mulți străini, în special, pentru tratamente stomatologice, servicii de frumusețe și fertilizarea in vitro.

Dacă până nu demult exporturile însemnau, în primul rând, produse care pleacă din Moldova, în ultimii ani economia începe să arate tot mai diferit. Serviciile câștigă teren, iar anul trecut, pentru prima dată, exporturile de servicii au depășit exporturile de bunuri într-un trimestru.

Veaceslav IONIȚĂ, EXPERT ECONOMIC, IDIS VIITORUL:„Anul acesta ușor o să trecem de 3 miliarde jumătate de dolari - exportul de servicii. Asta e foarte-foarte mult! Cred că chiar ajungem în 3,7 – 3,8 miliarde.”

Dacă facem un top al domeniilor în care Moldova exportă servicii, IT-ul și serviciile pentru companii sunt în frunte, urmate de transporturi și alte sectoare. În ultimii ani, însă, un domeniu mai puțin asociat cu exporturile a început să crească spectaculos – medicina.

TOP SERVICII EXPORTATE

IT ≈ 900 milioane USD

BSS ≈ 350–400 milioane USD

Transporturi ≈ 600 milioane USD

Servicii medicale ≈ 100 milioane USD

Veaceslav IONIȚĂ, EXPERT ECONOMIC, IDIS VIITORUL: „Serviciile de sănătate înregistrează cam cea mai rapidă creștere. Dacă în 2020 ele erau undeva la nivel de 20 de milioane de dolari, în acest an noi ne apropiem de 100 de milioane de dolari. O creștere de 5 ori. Deci, e o creștere pur și simplu spectaculoasă. Cred că cei mai buni ambasadori ai serviciilor noastre de sănătate este diaspora noastră.”

În spatele acestei creșteri sunt pacienți care vin din străinătate și nu e vorba aici de diaspora moldovenească.

Daniela ANDREEV, REPORTER PRO TV: „Totuși, ce vin străinii să cumpere din Moldova? Cele mai căutate servicii sunt cele stomatologice, procedurile de frumusețe și fertilizarea in vitro. Prețurile mai accesibile, combinante cu servicii de calitate și echipamente moderne, fac Moldova tot mai atractivă pentru turismul medical.”

CE VIN STRĂINII SĂ CUMPERE DIN MOLDOVA?

STOMATOLOGIE

BEAUTY

FERTILIZARE IN VITRO

Veaceslav IONIȚĂ, EXPERT ECONOMIC, IDIS VIITORUL:„Un pacient din Statele Unite spunea că vine în Moldova, pentru un tratament mai complicat, biletul la avion în Moldova, plus cazare la hotel, plus excursii, plus plimbări pe la vinării, ca să nu le dăm numele, ca să nu facem publicitate, l-a costat de șase ori mai puțin decât ar fi plătit tratamentul în Statele Unite. Deci, la noi e calitate foarte bună și plus prețurile și încă o dată repet, cei din Europa care vin sunt plăcut surprinși de cum sunt dotate clinicele noastre.”

Analistul Veaceslav Ioniță spune că unul dintre motivele creșterii accelerate a cererii pentru serviciile stomatologice din Moldova este calitatea pregătirii specialiștilor în acest domeniu.

Veaceslav IONIȚĂ, EXPERT ECONOMIC, IDIS VIITORUL: „Din cei șase mii de studenți care vin acum, avem aproape șapte mii de studenți care au venit în Moldova să învețe, marea majoritate vin la medicină, evident la stomatologie. Eu chiar calculasem în glumă că la buget, la noi, la stomatologie, concursul era mai mare decât și la Harvard, decât la Oxford, erau vreo 300 de studenți pe un loc. Deci, avem o cerere enormă. Anul acesta s-au mărit numărul de grupe. Calitatea studiilor. Doi, fiindcă noi am început târziu, ne-am putut permite luxul să cumpărăm cele mai moderne și cele mai noi echipamente și utilaje.”

În ceea ce privește industria de beauty și fertilizarea in vitro, Moldova nu este competitivă doar prin preț, spune expertul. Țara noastră începe să fie remarcată și pe plan internațional pentru calitatea serviciilor oferite.

Veaceslav IONIȚĂ, EXPERT ECONOMIC, IDIS VIITORUL: „Noi creștem de vreo 4-5 ori mai repede decât media globală. Aceasta înseamnă că mușcăm de la alții.Și asta mă bucură.

Înseamnă că noi am prins o piață bună, o explorăm bine și macăr undeva ne putem lauda și noi suntem mai buni ca alții.”

Economistul Veaceslav Ioniță afirmă că la capitolul exporturi de servicii medicale potențialul Moldovei ar fi de zece ori mai mare decât în prezent. Expertul susține că unele clinici din țara noastră analizează opțiunea de a vinde nu doar tratamentul, ci întreaga experiență, prin pachete integrate, așa cum face Turcia, de exemplu.

Veaceslav IONIȚĂ, EXPERT ECONOMIC, IDIS VIITORUL: „Deci, omul să nu cumpere servicii de sănătate, dar să cumpere totul integrat. Îl iei de la dânsul de acasă și îl duci înapoi acasă. Hotelul, transferul de la aeroport la hotel, masă, excursii. Este, un potențial enorm, asta este tot o altă afacere și ea la noi va apărea. Că atunci când ai vreo 30-40 de mii de oameni care vin în țară pentru turism medical, deja e o piață care merită să-i atragi atenția.”

Asta pentru că pacientul care vine pentru un implant dentar sau o procedură medicală poate lăsa bani nu doar la clinică, ci în mai multe afaceri din țară.

Veaceslav IONIȚĂ, EXPERT ECONOMIC, IDIS VIITORUL:„Serviciile este economia secolului 21 și eu sper foarte mult că noi vom atrage atenția și la educațe și la sănătate.”