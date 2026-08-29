Un regulament de 35 de pagini îi pune pe stomatologi pe drumuri după acte, în loc să-i lase să se concentreze pe pacienți. Medicii cer reguli mai simple pentru cabinete, iar premierul Vasile Tofan spune că unele cerințe sunt absurde – de la lift și generator până la acces la un preot. Stomatologii susțin că normele actuale înseamnă prea multă birocrație și timp pierdut și cer revizuirea lor.

Ion și Cristina Golban au revenit din Marea Britanie în Moldova în timpul pandemiei și au decis să deschidă un cabinet stomatologic. Spun că, în procesul de lansare a afacerii, s-au lovit însă de prea multă birocrație.

Ion GOLBAN, ADMINISTRATOR CABINET STOMATOLOGIC: „Nu putem fi comparați cu clinicile mari care au multe fotolii pentru că acolo într-adevăr, sunt multe fotolii, mulți medici, multe intervenții, multe săli de operții. Noi nu avem anestezie generală, noi nu avem săli de sedare.”

Soții Golban spun că numărul mare de documente necesare a îngreunat deschiderea afacerii. Ei consideră că medicii ar avea nevoie de o persoană calificată care să-i ghideze pe tot parcursul procesului. Cu probleme s-au confruntat și la întocmirea și raportarea statisticilor.

Cristina GOLBAN, ADMINISTRATOR CABINET STOMATOLOGIC, MEDIC PARODONTOLOG: „Nouă ni se cere să scriem. Pentru ce? Nu știu. Suntem de acord să scriem o fișă medicală în care tu scrii ce s-a efectuat, dar câți pacienți au intrat în clinică… Statistica asta nu am înțeles-o niciodată.”

Ion Golban crede că breasla nu ar trebui să tacă.

Ion GOLBAN, ADMINISTRATOR CABINET STOMATOLOGIC: „Ieșiți pentru a îmbunătăți ceva, este nevoie de a ne implica cu toții, nu vă fie frică pentru că, până la urmă, noi suntem Moldova.”

Asociația Stomatologilor din Republica Moldova cere revizuirea regulilor privind autorizarea și funcționarea cabinetelor și clinicilor stomatologice și se declară gata să colaboreze cu Ministerul Sănătății la modificarea acestora. Reacția vine după ce premierul Vasile Tofan a criticat unele dintre cerințele pentru deschiderea unei clinici stomatologice, despre care a spus că l-au „șocat”, și i-a cerut ministrului Sănătății, Alexandru Gasnaș, să revizuiască regulamentul.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRU AL REPUBLICII MOLDOVA: „Dacă îl citiți, lumea o să înțeleagă că, dacă un tânăr stomatolog încearcă să-și deschidă o clinică în Moldova, nu are nicio șansă să o facă. Sincer, nu știu cum oamenii au primit autorizațiile.”

Tofan a declarat că regulamentul pentru autorizarea clinicilor stomatologice are 35 de pagini și include cerințe pe care le consideră mai potrivite pentru un spital mare decât pentru o clinică mică.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRU AL REPUBLICII MOLDOVA: "Criteriile astea spun că trebuie să ai și livt și generator și trebuie să oferi acces la preoți și alte culte religioase."

Directorul Consiliului Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate spune că accesul la preot nu se referă la cabinetele stomatologice.

Valentin MUSTEA, DIRECTOR CNEAS: „Criteriul dat nu se aplică la cabinetele stomatologice, dar se aplică doar la instituțiile cu paturi, unde sunt pacienți muribunzi.”

Totodată Valentin Mustea spune că instituția pe care o conduce este gata să simplifice procedura de acreditare.

Valentin MUSTEA, DIRECTOR CNEAS: „Noi suntem deschiși și am prezentat deja la minister propuneri. Urmează să revedem, într-adevăr, dar să nu pierdem din calitate și siguranță, că până la urmă pacientul este la mijloc.”

Funcționarii ar trebui să identifice procedurile și documentele care pot fi eliminate, susține premierul. Asta în condițiile în care o parte importantă a sectorului stomatologic este orientată spre pacienții străini, iar turismul medical a ajuns să valoreze, potrivit lui Tofan, zeci de milioane de euro.