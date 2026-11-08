Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova anunță că, potrivit informațiilor disponibile până la această oră, niciun cetățean moldovean nu se află printre victimele atacului armat din Cracovia, Polonia.

Totodată, instituția precizează că Ambasada Republicii Moldova în Polonia nu a înregistrat, până în prezent, solicitări de asistență consulară în legătură cu acest incident.

Mesajul Maiei Sandu

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de compasiune pentru victimele atacului armat din Cracovia, familiile acestora și poporul polonez.

„Profund întristată de atacul din Cracovia. Gândurile noastre se îndreaptă către victime, familiile și apropiații acestora, precum și către poporul polonez. Republica Moldova este alături de voi”, a scris șefa statului într-un mesaj publicat pe platforma X.

Atac armat în Cracovia: șase persoane au murit, iar 15 rănite

Un atac armat a avut loc sâmbătă, 7 noiembrie, în Piața Centrală din orașul polonez Cracovia. Șase persoane au fost ucise, iar alte 15 au fost rănite, după ce un bărbat a deschis focul asupra oamenilor, trăgând dintr-o mașină aflată în mișcare. Printre răniți se numără și doi polițiști, unul dintre ei fiind în stare gravă. Suspectul a fost împușcat și reținut de poliție. Acesta este cetățean polonez și ar fi acționat singur. Autoritățile investighează atacul, însă deocamdată nu au anunțat motivul.

Cine este atacatorul

Atacatorul a fost reținut și transportat la spital, unde a fost operat. Acesta este cetățean polonez, în vârstă de 24 de ani, și purta haine de inspirație militară. În automobilul său au fost găsite mai multe arme și o cantitate mare de muniție. Bărbatul avea permis de port-armă și nu fusese anterior în atenția poliției.

Un alt detaliu al atacului: o persoană înarmată, aflată într-o mașină în mișcare, a tras și asupra unui tramvai de pe linia 1, în zona Plac Wszystkich Świętych. Un glonț a spart geamul cabinei vatmanului, însă niciun pasager și nici conducătorul tramvaiului nu au fost răniți, scrie AP News.

Declarațiile ministrului polonez de Interne

Ministrul polonez de Interne, Marcin Kierwiński, a declarat că primele informații indică faptul că atacatorul era influențat de ideologia de extremă dreapta și avea viziuni ultranaționaliste. Motivul exact al atacului este în continuare investigat.

Descoperire șocantă în casa atacatorului

La câteva ore după tragedie, autoritățile au făcut o altă descoperire. În locuința suspectului, din orașul Ostrowiec Świętokrzyski, situat la aproximativ 200 de kilometri de Cracovia, au fost găsite cadavrele a două femei și al unui bărbat. Premierul Donald Tusk a declarat că există indicii puternice că victimele ar fi membri ai familiei atacatorului. Pentru verificarea locuinței, autoritățile au folosit inclusiv o dronă, deoarece existau suspiciuni că în interior s-ar putea afla și alte arme. Locatarii clădirii au fost evacuați.

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În urma atacului, patru femei și doi bărbați au murit, iar 15 persoane au fost rănite. Printre victime se numără și cetățeni străini, inclusiv un britanic. Primarul Cracoviei a instituit, separat, doliu local până pe 11 noiembrie. În această perioadă, drapelele vor fi coborâte în bernă, iar mai multe evenimente organizate de municipalitate au fost anulate.

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