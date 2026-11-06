Chișinăuienii vor putea cumpăra produse agricole de sezon, miere, produse apicole și mărfuri autohtone de la mai multe târguri organizate în capitală în acest weekend, pe 7 și 8 noiembrie. Evenimentele se vor desfășura în toate sectoarele orașului, iar unele iarmaroace vor rămâne deschise până la mijlocul lunii.

În sectorul Botanica, pe bulevardul Dacia, 26, la intersecția cu bulevardul Traian, va avea loc, în perioada 6-8 noiembrie, „Târgul cu Tradiții”, organizat în colaborare cu Asociația Obștească „Perspectiva”.

În sectorul Buiucani, cumpărătorii vor putea găsi produse alimentare și nealimentare autohtone la târgul „EcoLocal”, organizat pe 7 noiembrie, pe teritoriul adiacent clădirii Kentford, de pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 202.

Tot în acest sector, pe 7 și 8 noiembrie, pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, 103, lângă cinematograful „Patria Loteanu”, va fi organizat târgul meșterilor populari și producătorilor autohtoni „Yard Sale”.

Cei care preferă produsele apicole vor putea vizita târgul cu miere, amenajat în scuarul Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu”, în perioada 6-8 noiembrie.

De asemenea, în Parcul „Alunelul”, de pe strada Calea Ieșilor, 11/4, va fi organizat, pe 7 și 8 noiembrie, târgul producătorilor autohtoni „Cămara Fest”.

Iarmaroace cu fructe și legume de sezon, în sectorul Centru

În sectorul Centru, pe strada Mitropolit Varlaam, pe tronsonul dintre străzile Armenească și Tighina, se desfășoară iarmarocul tematic „Brumar”. Acolo sunt comercializate fructe și legume de sezon, material săditor și semințe. Târgul va fi deschis până pe 15 noiembrie.

Tot până la aceeași dată va funcționa și iarmarocul „Toamna Argintie”, amenajat pe teritoriul pieței mixte de pe strada Cărbunari, 9, unde vizitatorii vor putea cumpăra fructe și legume de sezon.

Târg pentru mămici, în sectorul Rîșcani

În sectorul Rîșcani, pe 8 noiembrie, în scuarul „Mezon”, de pe bulevardul Moscova, 21, va avea loc „Mami & Co Fair”, târg dedicat mămicilor.

Primăria Chișinău îndeamnă locuitorii capitalei să viziteze iarmaroacele și târgurile, organizate pentru a susține producătorii autohtoni și pentru a le oferi consumatorilor acces la produse locale.