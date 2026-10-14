Tariful la energia electrică pentru consumatorii casnici din Republica Moldova ar putea fi majorat, pe fondul scumpirii gazelor naturale și al creșterii prețurilor pe piața regională. Directorul Agenției Naționale de Reglementare în Energetică, Alexei Taran, a declarat în cadrul unei emisiuni de la Moldova 1 că o ajustare a tarifului este inevitabilă, însă nu a precizat când ar putea fi aprobată și nici valoarea acesteia.

Potrivit lui Taran, scumpirea gazelor influențează costurile de producere a energiei electrice în centralele de termoficare (CET), care asigură aproximativ 15-20% din consumul anual al țării.

„Asistăm acum la o creștere a unei componente majore, adică energia electrică produsă de către CET-uri. Clar vedem și pe piața regională că deja prețurile sunt ușor în creștere, din cauza acestei secete hidrologice care a început în iulie-august și continuă până la moment, un fenomen atipic care nu putea fi prognozat. Și inevitabil o să avem o ajustare, să spunem așa, în prețul la energia electrică”, spune acesta.

În același timp, prețurile pe piața regională sunt în creștere, inclusiv din cauza secetei hidrologice începute în lunile iulie-august, care a afectat condițiile de producere a energiei.

Șeful ANRE estimează că majorarea tarifului la electricitate va fi proporțional mai mică decât scumpirile recente la gazele naturale și energia termică.

Prețul actual al energiei electrice

În prezent, consumatorii casnici din centrul și sudul țării achită 3,56 lei pentru un kWh de energie electrică, iar cei din nord – 3,95 lei/kWh. Ultima modificare a tarifelor a fost aprobată de ANRE la 31 martie 2026, când prețurile au fost reduse cu trei bani în centrul și sudul țării și cu cinci bani în nord. Noile tarife au intrat în vigoare la 2 aprilie 2026.