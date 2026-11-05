Un șef adjunct al unei direcții regionale din cadrul Poliției de Frontieră a fost reținut pentru 72 de ore, fiind suspectat de implicare în sustragerea unor țigări în valoare de 6,4 milioane de lei, care se aflau în custodia instituției.

Potrivit Procuraturii Anticorupție, trei funcționari publici cu statut special din cadrul Poliției de Frontieră sunt vizați în dosarul penal privind presupusa delapidare a bunurilor aflate în custodie.

Aceștia ar fi profitat de funcțiile de conducere și coordonare pe care le dețineau, precum și de responsabilitatea privind integritatea bunurilor materiale încredințate, pentru a sustrage o parte dintre corpurile delicte, cutii cu țigări, transmise spre păstrare. Valoarea bunurilor sustrase este estimată la 6,4 milioane de lei.

Reținut pentru 72 de ore și plasat în izolatorul CNA

Au fost efectuate percheziții, în urma cărora au fost ridicate mai multe obiecte și documente relevante pentru anchetă.

Șeful adjunct al direcției regionale a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolatorul CNA.

Investigațiile continuă.