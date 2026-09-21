Două persoane au fost reținute pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău, într-un dosar privind un grup criminal suspectat că ar fi coordonat prestarea serviciilor sexuale contra cost în capitală. În activitate ar fi fost implicate tinere din Ucraina, Rusia, Brazilia, Kazahstan, Kârgâzstan și Republica Moldova.

Potrivit poliției, unele persoane din grupul organizat de proxenetism s-ar fi ocupat de coordonarea activității, altele de contactarea clienților și colectarea banilor.

Cum ar fi funcționat schema

Tinerele ar fi fost cazate în apartamente puse la dispoziție de membrii grupului. Clienții ar fi fost contactați prin intermediul unor dispeceri, iar ulterior între 30% și 50% din banii obținuți ar fi ajuns la organizatori, prin intermediul unor colectori.

Banii erau ulterior transformați în criptomonedă și transferați persoanelor care ar fi coordonat întreaga activitate.

Două persoane, reținute la aeroport

O cetățeană a Ucrainei, suspectată că ar fi coordonat activitatea grupului, și un cetățean al Germaniei, bănuit că s-ar fi ocupat de colectarea banilor au fost reținuți pentru 72 de ore.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor detaliilor și identificarea altor persoane care ar fi implicate în schemă.

Ce prevede legea

Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții ar putea sta la închisoare de la 5 la 10 ani.