Toate cele șapte vagoane de marfă încărcate cu cereale, care au deraiat ieri în drum spre Giurgiulești au fost repuse pe șine. Ultimul vagon a fost ridicat astăzi, în jurul orei 14, iar circulația trenurilor urmează să fie reluată în această seară, anunță Calea Ferată din Moldova.

Echipele specializate ale CFM lucrează în prezent la restabilirea circulației feroviare. Instituția precizează că intervenția continuă, iar reluarea circulației este preconizată până la orele 20.

Incident vagoane/ Calea Ferată din Moldova

Incident vagoane/ Calea Ferată din Moldova

Incident vagoane/ Calea Ferată din Moldova

Șapte vagoane au deraiat în drum spre Giurgiulești

Șapte vagoane de marfă încărcate cu cereale au ieșit de pe șine ieri seara, în apropierea satului Chircani, în drum spre Giurgiulești. Despre incident au anunțat cei de la Calea Ferată din Moldova. Nicio persoană nu a fost rănită, iar vagoanele nu s-au răsturnat și încărcătura nu a fost afectată.

CFM verifică cauza deraierii

Deocamdată, CFM nu a anunțat cauza deraierii. Instituția precizează că vor fi efectuate verificări tehnice, iar informații suplimentare vor fi oferite după finalizarea intervenției.

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