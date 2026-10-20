Traficul rutier va fi suspendat în două nopți consecutive pe strada Lev Tolstoi din Chișinău, pe tronsonul cuprins între străzile Pantelimon Halippa și București.

Potrivit unei dispoziții semnate de viceprimarul Ilie Ceban, circulația va fi suspendată în nopțile de 20 spre 21 octombrie și de 21 spre 22 octombrie, în intervalul orelor 22:00–06:00.

Măsura este necesară pentru efectuarea lucrărilor de frezare a stratului de uzură al carosabilului.

Șoferii sunt îndemnați să evite zona

Primăria le recomandă conducătorilor auto să ocolească zona restricționată, dacă deplasarea prin acest sector nu este necesară, și să manifeste răbdare și disciplină în trafic.

Autoritățile le reamintesc șoferilor să respecte Regulamentul circulației rutiere pe durata lucrărilor.