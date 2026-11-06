Participanții la traficul transfrontalier sunt îndemnați să își planifice din timp călătoriile, întrucât traversarea prin punctul de trecere a frontierei Stânca–Costești va fi temporar afectată sâmbătă, 7 noiembrie. Pe barajul Stânca–Costești sunt programate lucrări tehnice, care se vor desfășura între orele 11:00 și 15:00.

În acest interval, autoritățile recomandă șoferilor și celorlalți participanți la traficul transfrontalier să opteze pentru alte puncte de trecere a frontierei cu România.

Printre alternative se numără punctele de trecere Lipcani, Leușeni, Sculeni, Cahul și Leova.

Autoritățile le mulțumesc călătorilor pentru înțelegere și îi îndeamnă să țină cont de restricțiile temporare atunci când își planifică deplasările.