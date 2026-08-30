Un adolescent de 17 ani din Cantemir a fost găsit mort în această dimineață, după ce plecase acum două zile, la hram și nu s-a întors. Deocamdată nu se cunoaște cu exactitate cum s-a produs tragedia.

Potrivit poliției, totul s-a întâmplat la 28 august, când băiatul plecase să sărbătoarească hramul într-o localitate vecină și nu s-a mai întors acasă.

Poliția, sesizată despre dispariția adolescentului

Polițiștii au întreprins măsurile necesare pentru localizarea acestuia, după ce au fost sesizați ieri despre dispariția acestuia.

Băiatul, găsit fără suflare în extravilanul localității

Adolescentul a fost găsit fără suflare în această dimineață în extravilanul localității unde a mers.

La locul tragediei s-a deplasat grupul operativ și medicul legist, pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și cauzei decesului. Pe caz a fost inițiată o anchetă.