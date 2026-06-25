O fată de 13 ani s-a înecat într-un iaz din Soroca, în timp ce se afla la scăldat împreună cu fratele ei mai mic. Copiii se aflau la scăldat fără a fi supravegheați de un adult.

La fața locului au intervenit echipele Unității de Salvatori și Pompieri Soroca, care au început imediat operațiuni de căutare și salvare. Fata a fost găsită și scoasă la mal, însă medicii nu au mai putut decât să constate decesul acesteia.

Primele informații arată că fata se afla la iaz împreună cu fratele său mai mic, fără a fi supravegheată de un adult.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență atrage atenția părinților și persoanelor care au în grijă copii că aceștia nu trebuie lăsați nesupravegheați în apropierea bazinelor acvatice. De asemenea, salvatorii recomandă ca scăldatul să fie făcut doar în locuri amenajate și sigure.

De la începutul anului 2026, 25 de persoane au decedat în bazinele acvatice din Republica Moldova, dintre care trei au fost copii.

La 9 iunie 2026, o fată de 12 ani și-a pierdut viața după ce s-a înecat în timpul scăldatului. Deși medicii au încercat să o resusciteze, viața copilei nu a mai putut fi salvată.

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