Muzică, distracție și, mai presus de toate, un scop nobil. Aseară, Teatrul Verde a găzduit Festivalul Binelui – un concert caritabil, unde fiecare bilet cumpărat înseamnă o contribuție la renovarea Secției de Ortopedie și Traumatologie a Institutului Mamei și Copilului. Pe scenă au urcat Tania Turtureanu, AKORD, Adriana Ochișanu, dar și alți artiști de la noi.

„Am venit împreună cu toată familia, cu copilașii, cu nepoțeii ca să înțeleagă că este important ca toți copiii să fie sănătoși.”

„Mi-ar plăcea ca noi toți să conștientizăm, să adunăm forțele, să fim solidari să să facem lucruri frumoase împreună.”

Mii de oameni au venit aseară la Teatrul Verde pentru muzică, dar și pentru a susține un proiect destinat copiilor care ajung la Institutul Mamei și Copilului pentru intervenții chirurgicale, tratament și recuperare.

„Este un festival foarte distractiv și totodată emoționant, deoarece, știm că facem parte la o faptă bună.”

Pe scenă au urcat, rând pe rând, Tania Turtureanu, AKORD, Adriana Ochișanu.

Gabriel NEBUNU, INTERPRET: „Festivalul binelui ne readuce aminte că noi trebuie să fim mai buni cu cei din jur.”

Igor SÎRBU, INTERPRET: „Festivalul binelui înseamnă un lucru mare, pentru că știți că se va reface secția de ortopedie și traumatologie a Centrului Mamei și a Copilului și vedem că este plin Teatru Verde și asta încă și mai tare ne bucură.”

Organizatorii spun că fiecare bilet cumpărat înseamnă bani care vor ajunge direct pentru renovarea Secției de Ortopedie și Traumatologie de la Centrul Mamei și Copilului.

Victoria DUNFORD, FONDATOAREA ORGANIZAȚIEI MAD-Aid: „Eu sper ca acest festival va face ca binele să continue zi de zi nu doar la festivaluri. Asta este speranța mea și evident să renovăm secțiile.”

Festivalul este organizat de MAD-Aid, organizație care de-a lungul anilor a contribuit la renovarea mai multor secții ale Institutului Mamei și Copilului. De această dată, sprijinul merge către Secția de Ortopedie și Traumatologie, unde sunt tratați anual mii de copii.