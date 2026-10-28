Trei persoane, doi bărbați și o femeie, cu vârste de 21 și 23 de ani, au fost reținute la Chișinău, fiind suspectate de implicare într-o rețea de trafic de droguri. În urma perchezițiilor, ofițerii antidrog au ridicat 4.000 de comprimate Ecstasy, în valoare de peste 800.000 de lei.

Potrivit poliției, suspecții ar fi activat în calitate de curieri și depozitari pentru un magazin online care vindea droguri prin intermediul aplicației Telegram, în special pe teritoriul capitalei.

Pentru a-și ascunde activitatea, aceștia ar fi închiriat un apartament în Chișinău, pe care îl foloseau drept depozit pentru substanțele interzise. Drogurile ar fi fost aduse din Europa cu microbuze de pasageri, fiind ascunse printre produse alimentare.

4.000 de comprimate Ecstasy, ridicate de polițiști de la trei suspecți

Cei trei au fost reținuți pe 23 octombrie 2026, în timp ce se îndreptau spre apartamentul închiriat pentru a ambala și depozita un nou lot de droguri, expediat din Germania într-un colet neînsoțit.

În urma perchezițiilor efectuate asupra suspecților, în automobilul BMW cu care se deplasau și în apartament, polițiștii au ridicat telefoane mobile și cele 4.000 de comprimate Ecstasy.

30 de zile de arest

La solicitarea procurorului, instanța a dispus arestarea preventivă a celor trei pentru 30 de zile. Totodată, automobilul a fost ridicat, urmând să fie aplicat sechestru asupra acestuia.

Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții ar putea sta la închisoarea de la 15 la 17 ani.