Un obiect aerian a survolat teritoriul Republicii Moldova, astăzi, după ce a intrat prin localitatea Dnestrovsk, din localitatea Limanske și ulterior a traversat înapoi pe același traseu. Despre asta a anunțat Ministerul Apărării.

Potrivit Ministerului Apărării, obiectul aerian a fost detectat la ora 15:50. Acesta a survolat spațiul aerian al țării noastre prin localitatea Dnestrovsk, sectorul transnistrean, din localitatea Limanske, regiunea Odesa, Ucraina.

Ulterior obiectul aerian la ora 15:59 a traversat înapoi frontiera de stat din Dnestrovsk în Limanske, Ucraina pe acelaș itinerar de zbor.

Survolarea a avut loc în urma atacurilor ale Rusiei asupra Ucrainei

Survolarea neautorizată a spațiului aerian al țării noastre, a avut loc în urma atacurilor aeriene de astăzi ale Federației Ruse asupra Ucrainei.

Autoritățile anunță că monitorizează în continuare spațiul aerian pentru siguranța populației.

Cinci drone au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova, chiar de Ziua Independenței

Cinci drone au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova pe 27 august, chiar de Ziua Independenței. Survolurile au fost fixate în comun cu partenerii, pe fondul atacurilor aeriene lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei.

Potrivit ministerului Apărării, prima dronă a traversat frontiera de stat din Ucraina spre Republica Moldova la ora 03:56, în proximitatea localității Beliayevka, pe direcția Palanca, raionul Ștefan Vodă. Un minut mai târziu, aceasta a părăsit spațiul aerian național și a revenit în Ucraina.

O a doua dronă a fost observată la ora 03:59, venind din direcția localității Starokazacie, Ucraina, și intrând în Republica Moldova în apropierea localității Căplani. La ora 04:10, aceasta a dispărut de pe sistemele de monitorizare în proximitatea localității Carahasani, raionul Ștefan Vodă.

Cea de-a treia dronă a traversat frontiera la ora 04:09, deplasându-se pe direcția Palanca – Crocmaz – Olănești – Purcari – Rășcăeți. La ora 04:24, obiectul aerian a dispărut de pe radare în apropierea localității Pervomaisk, în regiunea transnistreană, în apropierea zonei de frontieră.

A patra dronă a traversat frontiera la ora 04:16, în zona localității Palanca, după care a părăsit imediat spațiul aerian al Republicii Moldova, deplasându-se spre Maiaki, Ucraina.

Un alt obiect aerian a fost observat la ora 05:50 în apropierea postului vamal Săiți – Lesnoe. Drona a traversat teritoriile celor două state, iar la ora 06:02 s-a deplasat în direcția localității Lesnoe, Ucraina, părăsind spațiul aerian național.

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