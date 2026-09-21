Un apel inutil la 112 poate însemna o șansă pierdută pentru cineva aflat în pericol. Autoritățile îndeamnă oamenii să apeleze responsabil numărul unic de urgență și să păstreze linia liberă pentru situațiile care necesită intervenția imediată a salvatorilor, polițiștilor sau ambulanței.

Serviciul 112 amintește că fiecare apel nejustificat poate ocupa linia și poate întârzia preluarea unei solicitări reale, venite de la o persoană aflată într-o situație critică.

„Linia trebuie să rămână liberă pentru cei care au cu adevărat nevoie de ajutor”

Autoritățile îi îndeamnă pe cetățeni să apeleze 112 doar atunci când este necesară intervenția serviciilor de urgență și să ofere operatorilor informații clare despre locul și natura incidentului.

Un apel efectuat fără un motiv real poate însemna timp pierdut pentru echipele de intervenție și, în unele situații, poate afecta șansa unei persoane de a primi ajutor la timp.

„Sună responsabil”

Mesajul autorităților este unul simplu: numărul 112 trebuie folosit exclusiv pentru situații de urgență.

„Sună responsabil. Mâine chiar tu s-ar putea să ai nevoie de ajutor”, este îndemnul transmis cetățenilor.