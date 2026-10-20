Tragedie rutieră la Soroca. Un bărbat, la volanul unui microbuz, s-a izbit violent într-un copac. Deși a fost preluat de medici și dus la spital, el nu a mai putut fi salvat.

Medicii spun că acesta ar fi suferit un accident cardiovascular. Victima avea 49 de ani. Potrivit poliției, impactul a avut loc în această dimineață, pe strada Dimitrie Cantemir din municipiul Soroca.

Pe lângă poliție și medici, la fața locului au venit și pompierii. Cazul continuă să fie investigat de oamenii legii, pentru o concluzie finală.