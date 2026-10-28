Un bărbat de 50 de ani din Chișinău a murit în urma complicațiilor provocate de gripa A(H1N1). Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, acesta avea și alte boli și nu era vaccinat împotriva gripei sezoniere.

De la începutul sezonului gripal 2026–2027, în Republica Moldova au fost înregistrate trei cazuri de gripă, dintre care unul s-a soldat cu deces.

2.057 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS)

În perioada 19–25 octombrie, au fost raportate 2.057 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), cu 9,6% mai multe față de săptămâna precedentă. Majoritatea persoanelor afectate sunt copii.

Tot în această perioadă, au fost înregistrate patru cazuri de COVID-19, cu trei mai multe decât în săptămâna anterioară.

Recomandările ANSP

ANSP recomandă vaccinarea antigripală, în special în cazul copiilor, persoanelor în vârstă, femeilor însărcinate și celor cu boli cronice. Specialiștii reamintesc că vaccinarea anuală și respectarea regulilor de igienă contribuie la prevenirea îmbolnăvirilor și a complicațiilor.