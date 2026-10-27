Un bărbat de 51 de ani, anunțat în căutare internațională de autoritățile din Cehia, a fost extrădat astăzi în această țară. Acesta era căutat de Tribunalul Districtual din Teplice pentru comiterea mai multor infracțiuni, printre care jaf, fraudă și furt.
Potrivit poliției, bărbatul a fost reținut de angajații Inspectoratului de Poliție Centru al Direcției de Poliție Chișinău.
Acesta era căutat pentru jaf, fraudă, furt și utilizarea neautorizată a bunurilor altei persoane.
Extrădarea a fost efectuată de angajații Direcției Cooperare Polițienească Internațională, în comun cu cei ai Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă al Direcției de Poliție Chișinău.