Un bărbat a fost grav rănit după ce a fost lovit de o mașină, în timp ce traversa strada, în raionul Drochia. În urma impactului, șoferul a fugit de la locul accidentului. Polițiștii au identificat ulterior mașina și au stabilit că la volan s-ar fi aflat un adolescent de 14 ani.

Potrivit poliției, accidentul s-a produs aseară, în jurul orei 19:40. Un bărbat de 41 de ani a fost lovit de o mașină în timp ce traversa strada centrală din satul Sofia, raionul Drochia. Totodată, victima ar fi fost târâtă pe drum. Acesta a fost preluat de ambulanță.

După impact, șoferul a fugit de la locul accidentului, însă mașina a fost găsită la scurt timp, iar la volan s-ar fi aflat un adolescent de 14 ani.

Poliția investighează cazul și reamintește părinților să nu le permită copiilor să conducă automobile sau alte vehicule pentru care nu au permis, avertizând asupra riscurilor unor asemenea acțiuni.