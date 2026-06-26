Un deținut a fost împușcat mortal în timp ce încerca să evadeze. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Diana Ambros
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Deținutul era condamnat pentru huliganism. Astăzi a fost escortat de polițiști la Judecătoria Strășeni, acolo unde urma să fie audiat într-un alt dosar, în care este cercetat tot pentru huliganism. Ajuns în curtea instituției, tânărul de 23 de ani a luat-o la fugă și a încercat să sară gardul. 

Potrivit autorităților, unul dintre polițiști l-a somat și a tras un foc de avertisment. Din motive care urmează să fie stabilite de anchetă, glonțul l-a nimerit pe deținut iar împușcătura i-a fost fatală. Medicii de pe ambulanță sosiți la fața locului nu au mai putut să îl salveze și au constatat decesul acestuia. 

Acum a fost pornită o anchetă pentru a stabili cum s-a întâmplat totul și dacă polițiștii au respectat prevederile legale privind aplicarea forței și folosirea armei din dotare.

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