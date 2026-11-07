Un cetățean moldovean, în vârstă de 32 de ani, a fost arestat în Istanbul, după ce ar fi jefuit un magazin de bijuterii din cartierul Kartal. Bărbatul a fost prins pe aeroportul Sabiha Gökçen, în timp ce încerca să părăsească Turcia, la doar o zi după furt. Reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe nu au oferit deocamdată detalii despre aces caz.

Incidentul a avut loc în noaptea de 4 noiembrie, în cartierul Orhantepe. Suspectul ar fi copiat codul telecomenzii sistemului de închidere al magazinului, reușind astfel să ridice grilajul metalic și să intre în interior.

Cele 200 de inele furate erau false

Acesta a furat 200 de inele, trei cercei și trei brățări. Doar că inelele, pe care le credea din aur, erau, de fapt, replici din plastic, amplasate în vitrină de proprietar pentru a-i induce în eroare pe hoți. Bijuteriile din aur furate au fost cele trei cercei și trei brățări, iar prejudiciul a fost estimat la aproximativ 150.000 de lire turcești.

Bijuterii furate/ dha.com

Bijuterii furate/ dha.com

Prins pe aeroport la o zi după furt

Polițiștii au analizat imaginile surprinse de camerele de supraveghere și au aflat că suspectul intenționa să plece din țară. Acesta a fost prins pe aeroportul Sabiha Gökçen, în timp ce încerca să se îmbarce într-un avion.

A fost arestat

Potrivit agenției DHA, bărbatul intrase în Turcia pe 7 octombrie, în calitate de turist. După audieri, acesta a fost prezentat în fața instanței, care a dispus arestarea sa preventivă.