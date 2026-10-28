Un motociclist de 26 de ani care nu avea permis de conducere a lovit doi pietoni, printre care un copil, ieri, într-un sat din Drochia. În urma impactului, toți trei au fost transportați la spital.

Potrivit poliției, accidentul s-a produs în satul Sofia. Tânărul, aflat la ghidonul unei motociclete fără număr de înmatriculare, ar fi pierdut controlul vehiculului și ar fi lovit din spate doi pietoni, de 14 și 18 ani.

Motociclistul nu avea permis

În urma impactului, atât motociclistul, cât și cei doi pietoni au suferit traumatisme și au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Autoritățile au constatat că motociclistul nu deține permis de conducere.

Toate detaliile producerii accidentului urmează a fi stabilite.

Accident rutier/ Poliția RM