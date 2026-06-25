Un pilon electric s-a prăbușit pe strada Miorița din Chișinău. Circulația mai multor troleibuze a fost modificată, iar în zonă s-au format ambuteiaje.

Potrivit imaginilor apărute pe rețelele de socializare, structura metalică a rămas în poziție înclinată, iar specialiștii au intervenit la fața locului pentru remedierea situației și asigurarea perimetrului.

În acest context, Regia Transport Electric Chișinău a anunțat modificări temporare pe mai multe rute de troleibuz. Astfel, troleibuzele de pe rutele nr. 3, 9, 10 și 24 circulă până pe strada Dokuceaev, iar ruta nr. 17 este redirecționată pe traseul străzilor Grenoble – Gheorghe Asachi – P. Halippa – Ismail – Gara.

Din cauza restricțiilor și a intervențiilor din zonă, unele unități de transport staționează, iar în perimetrul afectat s-au format ambuteiaje, potrivit imaginilor distribuite în spațiul public.

Pilon căzut/ Accidente Rutiere Moldova