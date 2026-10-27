Un automobil de marca Porsche a ars în totalitate, iar un automobil care se afla alături la fel a fost afectat. Nimeni n-a avut de suferit, iar pompierii stabilesc cauza incendiului.

Potrivit IGSU, incidentul s-a produs în jurul orei 3:00, pe strada Ghoerghe Asachi.

Din fericire, nimeni n-a avut de suferit, iar mașina de marca Șkoda care se afla alături la fel a fost afectată.

2 autospeciale au intervenit

În urma incendiului au intervenit două autospeciale. Cauza incendiului urmează să fie stabilită.

Mun. Chișinău str Gheorghe Asachi 12 Auto Arde automobil. A ars 80% din automobil de model Porsche Cayenne, nimeni nu a avut desuferit și de la temperatura a fost afecatat partea laterala din partea soferului a automobilului de model Skoda Superb cu Cauza incendiului se constată. Au intervenit 2 echipe