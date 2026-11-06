Un tânăr de 18 ani este cercetat penal, după ce a fost prins în flagrant în timp ce primea bani de la un bărbat de 58 de ani din Briceni, pe care escrocii l-ar fi convins să le transmită aproximativ 47.000 de lei.

Potrivit poliției, bărbatul a fost contactat telefonic și prin Telegram de persoane necunoscute, care s-au prezentat drept angajați ai companiei Orange și ai Centrului Național Anticorupție.

Sub pretextul unei presupuse datorii bancare, aceștia l-ar fi amenințat cu răspundere penală și l-ar fi convins să transmită bani. Victima a dat 2.300 de euro și 1.000 de lei la o stație PECO din apropiere de Bălți, unde un tânăr de 18 ani, din Chișinău, a fost prins în flagrant în timp ce primea banii.

Pe numele acestuia a fost inițiată o cauză penală, iar investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate.