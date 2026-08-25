Un tractor a pierdut controlul și a lovit două mașini, la Chișinău: Un pilon electric a căzut peste una dintre ele. Imagini de la locul impactului - FOTO/VIDEO

Un accident a avut loc recent în capitală. Șoferul unui tractor ar fi pierdut controlul volanului, s-a lovit mai întâi într-un pilon electric, iar ulterior într-o mașină care era parcată. În urma impactului, pilonul electric s-a prăbușit peste un alt automobil, de asemenea parcat. Elena Pozdîrcă Potrivit poliției, accidentul a avut pe strada Calea Ieșilor din Chișinău. La volanul tractorului se afla un bărbat de 63 de ani care ar fi pierdut controlul volanui din cauza unei defecțiuni tehnice. Martorii susțin că de la tractor ar fi sărit o roată. Această informație nu a fost, deocamdată, confirmată oficial. Accident în capitală/ Telegram Accident în capitală/ Telegram Accident în capitală/ Telegram Din fericire, în urma accidentului nicio persoană nu a fost traumatizată. Poliția continuă cercetările pentru a stabili toate cauzle producerii accidentului. Sursă video: Tik Tok