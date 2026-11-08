O urmărire care ar fi avut loc în toiul nopții, după o presupusă partidă de braconaj, s-a încheiat cu un accident. Mașina în care s-ar fi aflat braconieri s-a izbit într-un gard. Unul dintre bărbați, care ar fi avut o armă asupra sa, a fugit de la locul impactului.

*Știre în curs de actualizare

Imaginile au fost publicate de Garda Națională de Mediu. Potrivit celor relatate în înregistrare, incidentul s-ar fi produs în jurul orei două noaptea, iar în urmărire ar fi fost implicată și o mașină de poliție.

În timpul filmării se vorbește și despre trei porci mistreți care s-ar afla în mașină. Reprezentantul instituției a mai spus că bărbatul care avea arma a fugit.

„Trei porci mistreți, acuș o să deschidem portbagajul, au deteriorat o mașină a poliției pe traseu. Acel cu arma a fugit prin grădină la om”.

PRO TV a solicitat un comentariu de la poliție, însă până la publicarea știrii nu am primit un răspuns.

Sursă video: Garda Națională de Mediu