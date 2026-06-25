Temperaturile sufocante care au cuprins țara în aceste zile îi determină pe salvatori să tragă un semnal de alarmă. În contextul valului de caniculă prognozat pentru perioada următoare, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență avertizează asupra riscurilor la care se expune populația și vine cu un set de recomandări menite să prevină incidentele care pot pune în pericol sănătatea și viața oamenilor.

Potrivit IGSU, cetățenii sunt îndemnați să evite expunerea îndelungată la soare, în special în intervalul orelor de vârf, când temperaturile ating cele mai ridicate valori. Specialiștii recomandă limitarea efortului fizic intens, consumul regulat de apă, precum și purtarea hainelor lejere, în culori deschise, și a accesoriilor de protecție împotriva razelor solare.

Atenție sporită la scăldat

O atenție deosebită trebuie acordată și siguranței în apropierea bazinelor acvatice. Salvatorii îndeamnă oamenii să aleagă doar locurile autorizate pentru scăldat și să nu lase copiii nesupravegheați în preajma apei. Totodată, aceștia avertizează că intrarea în apă după o expunere îndelungată la soare sau după consumul de alcool poate avea consecințe tragice.

Copiii nu trebuie lăsați singuri în mașini

IGSU atrage atenția și asupra pericolului reprezentat de lăsarea copiilor în automobile parcate. Chiar și pentru câteva minute, temperatura din interiorul unui vehicul poate crește rapid până la niveluri extrem de periculoase, punând în pericol viața celor mici.

Risc crescut de incendii în perioada caniculară

În același timp, pompierii avertizează că temperaturile ridicate sporesc riscul izbucnirii incendiilor. Cetățenii sunt îndemnați să utilizeze cu maximă precauție focul deschis și grătarele, mai ales în apropierea terenurilor acoperite cu vegetație uscată.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă populația să dea dovadă de responsabilitate și prudență pe durata perioadei caniculare, iar în situații de urgență să apeleze imediat Serviciul 112.

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