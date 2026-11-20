Arbori doborâți, acoperișuri smulse și localități rămase fără curent electric. Este tabloul din diferite regiuni ale țării după ce a fost în vigoare Codul galben și cod portocaliu de vânt. Poliția anunță că mai mulți copaci au căzut peste mașini și fire electrice, dar au blocat și drumuri. Nu au fost raportate victime.

Diana AMBROS, REPORTER PRO TV: „Vântul puternic a smuls acest copac din rădăcini. Incidentul a avut loc în această curte de bloc din sectorul Buiucani al capitalei. Spre fericire nimeni nu a fost rănit.”

Muncitorii de la Spații Verzi au intervenit pentru a curăța zona. Între timp, locatarii spun că acesta nu este primul caz când în curtea lor cade un copac.

„Aici, nu doar un copac a căzut. A mai fost, aici alături, a căzut penste acel bloc și a avariat balcoanele oamenilor. Iar acest copac a rămas, el trebuia tăiat.”

Diana AMBROS, REPORTER PRO TV: „Un alt incident a avut loc în această curte de pe strada Alba Iulia. Automobilul de lângă mine este avariat după ce un copac a căzut peste el. Luneta a fost spartă, iar acoperișul boțit.”

„Bine că nimeni nu a fost rănit. Recent a fost cutremur și acum în general copacii vor cădea.”

„Mă gândesc de mai multe ori când parchez. Nu ar trebui de parcat chiar sub fiecare copac care pare a fi uscat.”

Pagube au fost și la Bălți, unde vântul a răsturnat o stație de așteptare a transportului public, iar trei arbori au căzut peste mașini și carosabil. La Telenești, vântul a deteriorat un acoperiș al unui bloc cu 5 etaje, iar acesta a căzut peste doua autoturisme. Poliția anunță că vântul a provocat pagube și în raioanele Orhei sau Soroca. În satul Sîrcova, din raionul Rezina un copac a căzut peste firele electrice. Un alt arbore a rupt un cablu electric în apropiere de Vadul lui Vodă, lăsând o parte din localitate fără energie. Potrivit Premier Energy, 16 sate din raioanele Orhei, Telenești și Anenii Noi au fost afectate parțial de întreruperi de energie electrică.

„Vântul puternic a provocat mai multe avarii în rețelele electrice de distribuție din centrul și sudul țării, inclusiv rupturi de conductoare și întreruperi ale alimentării cu energie electrică. Potrivit situației operative sunt afectate parțial 16 localități din raioanele Orhei, Telenești și Anenii Noi. Echipele de intervenție sunt mobilizate în teren și întreprind măsurile necesare pentru remedierea defecțiunilor și restabilirea alimentării cu energie electrică în condiții de siguranță.”

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a intervenit în 12 cazuri pentru defrișarea și înlăturarea copacilor căzuți. Totul a avut loc în contextul codul galben și portocaliu de vânt care au fost valabile până astăzi la ora 17:00.