Victoria Belous și-a depus cererea de demisie din funcția de deputat, după ce a preluat mandatul de ministru a Finanțelor în Cabinetul condus de premierul Vasile Tofan. Fostul parlamentar își va continua activitatea în Executiv, unde va gestiona portofoliul finanțelor publice.

În cererea depusă la Parlament, Victoria Belous solicită eliberarea din funcția de deputată începând cu data de 31 iulie 2026.

Decizia vine după ce Belous a fost desemnată ministră a Finanțelor în noul Guvern condus de Vasile Tofan, renunțând astfel la activitatea legislativă pentru a face parte din echipa Executivului.

Cerere/ Parlament

Victor Matragună ar putea ocupa locul vacant

Potrivit procedurilor electorale, locul rămas vacant ar urma să fie ocupat de următorul candidat de pe lista formațiunii politice.

În locul Victoriei Belous ar putea ajunge în Parlament Victor Matragună, jurist de profesie, originar din satul Piatra, raionul Orhei, care ocupă poziția 73 în lista electorală a PAS.

Acesta urmează să fie validat de autoritățile competente după declararea oficială a vacanței mandatului de deputat.

Cine este Victor Mătrăgună

Potrivit informațiilor publicate de formațiune, Victor Mătrăgună este șef al Oficiului teritorial Orhei al Cancelariei de Stat și este originar din raionul Orhei. În această funcție, acesta este responsabil de coordonarea activității instituției la nivel teritorial, precum și de monitorizarea respectării cadrului legal de către autoritățile publice locale.

Mătrăgună are experiență în administrația publică, fiind implicat în coordonarea serviciilor publice de dezvoltare și în supravegherea legalității actelor emise de autoritățile locale de nivelul I și II.

Potrivit ASPEN, acesta are competențe în domeniul managementului public, organizării activității instituțiilor și coordonării echipelor. Formațiunea îl descrie drept un profesionist cu experiență în administrație, remarcat prin abilități de comunicare, organizare și gestionare a proceselor.

Pe lângă activitatea în sectorul public, Victor Mătrăgună este implicat și în mediul privat, fiind fondatorul unei afaceri de familie.

În anul 2025, acesta a urmat studii de masterat în domeniul anticorupției, consolidându-și pregătirea în zona integrității și a bunei guvernări.

În cazul în care Victor Mătrăgună va refuza mandatul de parlamentar, următorul candidat de pe lista PAS este Andrian Talmaci, economist de profesie.