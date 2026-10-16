Yandex Go în Republica Moldova susține că este pregătită să ofere autorităților informațiile solicitate, după ce Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului (CEIISS) a obligat compania să prezinte documente privind proprietarii și beneficiarii săi efectivi. Totodată, reprezentanții platformei afirmă că datele personale ale utilizatorilor din Moldova sunt prelucrate pe servere amplasate în Uniunea Europeană, în conformitate cu legislația națională și europeană.

Reprezentanții Yandex Go afirmă că sunt disponibili să coopereze cu instituțiile statului și să prezinte informațiile cerute, cu respectarea procedurilor legale.

„Suntem deschiși dialogului cu autoritățile publice și suntem pregătiți să furnizăm, în conformitate cu procedurile stabilite, informațiile solicitate”, a declarat compania.

Unde sunt stocate datele utilizatorilor din Moldova

În contextul preocupărilor privind securitatea informațională și protecția datelor personale, Yandex Go susține că informațiile utilizatorilor din Republica Moldova sunt prelucrate în condiții de siguranță și în conformitate cu legislația în vigoare.

„Datele cu caracter personal ale utilizatorilor Yandex Go din Republica Moldova sunt prelucrate în conformitate cu legislația Republicii Moldova, cu asigurarea unui nivel corespunzător de protecție a datelor personale. Pentru prelucrarea datelor utilizatorilor Yandex Go din Moldova folosim serverele unui furnizor global de top, amplasate pe teritoriul Uniunii Europene și supuse legislației europene, inclusiv Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR)”, a precizat compania.

Yandex Go, obligată să prezinte documente în termen de 20 de zile

Pe 15 octombrie, CEIISS a decis că activitatea Yandex Go în Republica Moldova va fi supusă unei evaluări aprofundate, pentru a verifica eventualele riscuri pentru securitatea informațională și protecția datelor personale. Compania a fost obligată să prezinte, în termen de 20 de zile, documente și informații, inclusiv date despre proprietari și beneficiarii efectivi.

Subiectul a revenit în atenția publică după ce atacurile cu drone asupra unor centre de date ale companiei din Rusia au fost urmate de probleme de funcționare a platformei în Republica Moldova. Situația a ridicat întrebări despre locul în care sunt păstrate datele utilizatorilor moldoveni și despre accesul la acestea.

Totodată, pe 13 octombrie, Radio Europa Liberă a publicat o investigație potrivit căreia grupul Yandex ar fi obținut venituri de peste șapte milioane de euro în Republica Moldova în 2024, în timp ce compania înregistrată la Chișinău nu ar fi declarat venituri și nu ar fi plătit impozite în acel an.

Pe 16 octombrie, ministra Finanțelor, Victoria Belous, a declarat că în sectorul taxi există evaziune fiscală și a avertizat că nu va tolera nedeclararea veniturilor de către companii și șoferi.

Problema protecției datelor utilizatorilor Yandex a mai fost discutată și în 2023, când compania a respins informațiile potrivit cărora Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) ar avea acces la datele clienților din Republica Moldova.

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