Se apropie cea mai așteptată perioadă de cumpărături a anului, iar pentru prima dată ea ajunge și pe nativ.md . Marketplace-ul local creat de StarNet organizează între 6 și 13 noiembrie primul său Black Friday, cu reduceri de până la 50%.

La reducere vor fi o gamă largă de peste 10000 produse de la afaceri locale și branduri internaționale cunoscute.

Ce produse vor fi la reducere:

Made in Moldova, până la -20%. Grație producătorilor locali -Moft, Regina Naturii și Sweetland, La Cantare și alții.

Grație producătorilor locali -Moft, Regina Naturii și Sweetland, La Cantare și alții. Casă și curățenie, până la -46%. Pentru gama de produse Vileda, Fairy și Glade, alte reduceri generoase la Persil, Perwoll, Cocolino

Pentru gama de produse Vileda, Fairy și Glade, alte reduceri generoase la Persil, Perwoll, Cocolino Electronice și electrocasnice, până la -20%. De la brandurile Hisense, Samsung, LG, Apple, Xiaomi, Philips,

De la brandurile Hisense, Samsung, LG, Apple, Xiaomi, Philips, Jucării, până la -25%. Grație brandurilor Djeco, Janod, Moulin Roty, Jellycat și National Geographic.

Grație brandurilor Djeco, Janod, Moulin Roty, Jellycat și National Geographic. Cosmetice coreene, până la -25%. Cu produse preferate de femei de la Mizon, Some By Mi, Lador și Benton.

Cu produse preferate de femei de la Mizon, Some By Mi, Lador și Benton. Pentru bebeluși, până la -26%. Pentru brandurile Pampers și NUK, cu cadouri incluse în ofertă.

Pentru brandurile Pampers și NUK, cu cadouri incluse în ofertă. Vitamine și dermatocosmetice, -10%. Din gama CeraVe, The Ordinary, Now Foods și Solgar.

Din gama CeraVe, The Ordinary, Now Foods și Solgar. Bijuterii -20% la tot catalogul. Inclusiv, cercei, brățări, coliere și inele. .

Inclusiv, cercei, brățări, coliere și inele. . Pentru Crăciun, -20% la brazi artificiali și decorațiuni.

Vedeta campaniei: iPhone 18 Pro

De Black Friday, iPhone 18 Pro de 512 GB costă pe nativ.md 29.999 lei în loc de 37.799 lei. Stocul este limitat, pus în vânzare pe rând, pe toată durata campaniei. Cine plasează primul comanda la o lansare obține iPhone-ul la acest preț, iar cine ratează o lansare are șanse la următoarea.

Cei care vor să afle primii când apare următorul iPhone se pot înscrie pe pagina ofertei de pe nativ.md și vor primi SMS înainte de fiecare lansare.

Cum să profiți la maximum de Black Friday

Fă-ți lista din timp. Notează ce îți trebuie înainte, ca să nu cumperi din impuls lucruri de care nu ai nevoie. Uită-te la prețul vechi. O reducere reală pornește de la prețul practicat înainte de campanie. Pe nativ.md, prețul tăiat e cel de dinainte de Black Friday. Cumpără din prima zi. Cele mai căutate produse se termină primele, iar ofertele sunt valabile în limita stocului. Cumpără local. Comandând din Moldova, nu plătești extra TVA pentru colet. Pregătește cadourile de sărbători acum. Black Friday e cel mai bun moment să pui deoparte cadourile de Crăciun, la prețuri mai mici.

Când și unde

Creat pentru a aduce într-un singur loc produse de la afaceri locale și branduri cunoscute, Nativ Marketplace transformă Black Friday într-o experiență mai simplă, mai rapidă și mai convenabilă.

Toate ofertele sunt disponibile pe nativ.md între 6 și 13 noiembrie, la un click distanță.



*Acest articol este un produs comercial