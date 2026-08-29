Cel mai mare covor țesut vreodată în Republica Moldova a fost realizat de echipa „Covoare Ungheni” în doar două săptămâni.

„Ne-am gândit că trebuie să facem ceva și atunci când am făcut așa ne-am gândit și mi-a venit această idee să facem și un covor mare”, a spus Nicolas Nicula, președinte Covoare Ungheni.

Compania dispune de propria echipă de designeri, care creează și dezvoltă modelele de covoare.

„Noi avem echipa noastră de designeri care lucrează, elaborează designurile noastre. Avem în baza de date aproape 20 de mii de designuri, așa că un covor nu este o mare problemă”, a explicat Nicolas.

Un nou record național

Covorul a intrat în evidențele Agenției Naționale a Recordurilor, fiind recunoscut pentru dimensiunile sale impresionante.

„Azi este stabilit un nou record național care se numește cel mai mare covor din țară deci are suprafața 48m pătrați și e din prima încercare”, a notat Iulia Pînzari, manager Agenția Recorduri Naționale.

Colecții noi, prezentate la „Produs Autohton”

„Covoare Ungheni” au fost prezenți și la expoziția „Produs Autohton”, unde au prezentat colecții noi.

„Ne aflăm la Moldexpo la produs autohton unde covoare ungheni e cel mai mare producător de covoare și singurul producător de covoare de lână din țară își expune astăzi colecțiile inclusiv colecția anului 2026”, a menționat Elena Domoșan, administratoare Carpeta.md.

Reduceri și posibilitatea de a contribui la colecția din 2027

Acum aveți ocazia să descoperiți noile colecții „Covoare Ungheni” și să beneficiați de reduceri speciale.

„Iar mai nou anul acesta am venit și cu colecția 2027 sub formă de poză unde oamenii pot vota și pot fi co-autorii viitoare colecții și aceste trei zile de pe 28 până pe 30 august avem reduceri la colecțiile de fibră sintetică și o parte din fibră naturală”, a precizat Elena Domoșan, administratoare Carpeta.md.

Covoare Ungheni/ Facebook

Covoare Ungheni/ Facebook

Covoare Ungheni/ Facebook

*Acest articol este un produs comercial