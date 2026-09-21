O zi de naștere, o aniversare sau un moment important nu trebuie să treacă neobservat doar pentru că vă aflați într-o altă țară. Astăzi, un buchet poate fi ales și comandat online, iar florile pot ajunge la persoana dragă în Chișinău sau în altă localitate din Republica Moldova.

Pentru moldovenii stabiliți peste hotare, comanda online reprezintă o modalitate simplă de a rămâne aproape de familie și prieteni. Este suficient să alegeți buchetul, să indicați datele destinatarului și momentul livrării, iar florăria se ocupă de pregătirea și transmiterea comenzii.

De ce tot mai multe persoane comandă flori online

Comanda online este utilă nu doar atunci când vă aflați în străinătate. Aceasta economisește timp și vă permite să analizați în liniște mai multe buchete, compoziții și variante de preț.

Un serviciu bine organizat de livrare a florilor ar trebui să ofere informații clare despre:

compoziția și dimensiunea buchetului;

prețul produsului;

costul și termenul livrării;

modalitățile de plată;

posibilitatea de a contacta florăria;

confirmarea pregătirii și expedierii comenzii.

Fotografiile reale, un magazin online funcțional și existența unui salon fizic sunt elemente care oferă mai multă siguranță atunci când plasați o comandă de la distanță.

Cum puteți comanda un buchet din străinătate

Procesul poate fi parcurs în câțiva pași simpli:

Alegeți buchetul sau compoziția florală potrivită.

Indicați numele și numărul de telefon al destinatarului.

Selectați localitatea, data și intervalul dorit pentru livrare.

Adăugați un mesaj pentru felicitare, dacă este necesar.

Efectuați plata și confirmați detaliile comenzii.

Așteptați confirmarea pregătirii și expedierii buchetului.

Dacă nu cunoașteți adresa exactă a destinatarului, puteți discuta situația cu reprezentantul florăriei. În multe cazuri, curierul poate contacta destinatarul pentru a preciza locul potrivit pentru predarea florilor, fără a dezvălui din timp toate detaliile surprizei.

Livrare în Chișinău, suburbii și în toată Republica Moldova

FlowerLab oferă livrare de flori în Chișinău și în toată Moldova , astfel încât comenzile pot fi plasate inclusiv de persoanele care locuiesc în afara țării.

În Chișinău și suburbii, livrarea standard se efectuează, de regulă, în decurs de una-două ore după confirmarea plății. Pentru comenzile în valoare de cel puțin 1.000 MDL, livrarea este gratuită, iar pentru comenzile mai mici de 1.000 MDL costul livrării constituie 130 MDL.

Pentru celelalte localități din Republica Moldova, timpul de livrare poate ajunge până la șase ore după confirmarea plății. Costul este calculat în funcție de localitatea selectată și este afișat în timpul plasării comenzii.

În perioadele aglomerate, precum 14 februarie, 8 martie sau sărbătorile de iarnă, timpul necesar poate crește. Din acest motiv, comenzile pentru datele importante ar trebui plasate în avans.

Comenzile online pot fi transmise prin intermediul site-ului la orice oră. Salonul și serviciul de asistență activează zilnic, între orele 08:00 și 20:00.

Cum alegeți buchetul potrivit

Alegerea florilor depinde de ocazie, de preferințele destinatarului și de mesajul pe care doriți să îl transmiteți.

Pentru o zi de naștere sunt potrivite buchetele luminoase, realizate din mai multe tipuri de flori. Pentru o aniversare pot fi alese compoziții elegante, trandafiri sau flori în nuanțele preferate ale persoanei care le va primi.

Florile în cutii și coșuri sunt potrivite atunci când doriți o compoziție stabilă și ușor de amplasat acasă sau la birou. Plantele de interior pot reprezenta un cadou de durată, iar buchetele de mireasă și aranjamentele pentru evenimente trebuie comandate și discutate din timp cu floristul.

Dacă nu sunteți sigur ce variantă să alegeți, puteți indica ocazia, bugetul și culorile preferate. Un florist vă poate recomanda o compoziție potrivită și poate adapta buchetul în funcție de florile disponibile în sezon.

Ce trebuie să verificați înainte de plasarea comenzii

Înainte de a achita un buchet online, verificați dacă florăria prezintă condițiile reale de livrare și oferă suficiente informații de contact.

Este recomandat să acordați atenție următoarelor aspecte:

adresa fizică a salonului;

programul de activitate;

fotografiile și descrierile produselor;

condițiile de livrare și plată;

posibilitatea de a comunica direct cu echipa;

recenziile clienților;

confirmarea comenzii;

posibilitatea de a primi o fotografie înainte de expediere.

O fotografie a buchetului pregătit oferă mai multă transparență, mai ales atunci când comanda este plasată din altă țară și clientul nu poate vedea personal compoziția.

FlowerLab — salon floristic în Chișinău

FlowerLab este un salon floristic din Chișinău care realizează buchete, compoziții florale, aranjamente în cutii și coșuri, buchete de mireasă și cadouri pentru diferite ocazii.

Echipa poate comunica cu clienții în limbile română, rusă și engleză, un avantaj important pentru persoanele care plasează comenzile din străinătate. Înainte de expediere, clientul poate primi fotografia buchetului pregătit.

Salonul FlowerLab se află pe Strada Nicolae Testemițanu 3/7 și activează zilnic între orele 08:00 și 20:00.

Indiferent de distanță, un buchet ales cu grijă poate transmite felicitări, recunoștință sau afecțiune. Comanda online permite ca florile să ajungă la persoana dragă în Chișinău sau în altă localitate din Republica Moldova, chiar dacă expeditorul se află la mii de kilometri distanță.

*Acest articol este un produs comercial