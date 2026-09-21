Nova Post continuă să dezvolte activ rețeaua de puncte de servicii din Moldova și invită antreprenorii să deschidă mini-oficii partenere sau să instaleze poștomate.

Rețeaua de parteneri ajută compania să își extindă prezența în regiunile Moldovei, pentru a fi și mai aproape de clienți acolo unde aceștia au nevoie și pentru a susține dezvoltarea comunităților locale.

Astfel, Nova Post invită la colaborare și le oferă partenerilor două formate:

deschiderea unui mini-oficiu partener , care funcționează în spațiul partenerului și oferă clienților acces la întreaga gamă de servicii Nova Post. Un astfel de oficiu poate fi deschis de o persoană juridică ce deține un spațiu comercial și condiții de bază pentru activitate — energie electrică, internet, supraveghere video și posibilitatea amplasării elementelor de brand;

, care funcționează în spațiul partenerului și oferă clienților acces la întreaga gamă de servicii Nova Post. Un astfel de oficiu poate fi deschis de o persoană juridică ce deține un spațiu comercial și condiții de bază pentru activitate — energie electrică, internet, supraveghere video și posibilitatea amplasării elementelor de brand; instalarea unui poștomat pentru primirea coletelor de către clienți la o oră convenabilă, fără a apela la un operator și fără a depinde de programul de lucru al oficiului. Pentru instalarea acestuia sunt importante accesibilitatea locației, amplasarea în siguranță a echipamentului și posibilitatea accesului 24/7.

La rândul său, Nova Post le oferă partenerilor sprijin complet pentru lansare și funcționare stabilă: software, instruirea personalului, brandingul spațiului. De asemenea, partenerii primesc acces la inovațiile și tehnologiile Nova Post, care și-au demonstrat deja eficiența în 16 țări din Europa. Remunerarea este o plată lunară fixă pentru fiecare colet eliberat.

„Parteneriatul cu afacerile locale ne ajută să ne extindem mai rapid prezența, iar antreprenorilor le oferă posibilitatea de a-și completa serviciile și de a crea oportunități suplimentare de dezvoltare. Până la sfârșitul anului planificăm să deschidem 60 de mini-oficii partenere, precum și să instalăm aproximativ 150 de poștomate”, comentează Serhii Shapran, CEO Nova Post Moldova.

Să devii partener Nova Post în Moldova este simplu. Completează cererea de colaborare accesând linkul: https://url.novapost.com/PjoT9r

*Acest articol este un produs comercial